Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı! Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor





YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI İLE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YAPILABİLECEK

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çevre dostu enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir proje başlatılacak.

Buna göre, tarımsal üretime uygun olmayan ve atıl durumda olan hazine taşınmazları üzerinde güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi başta olmak üzere, yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimi yapılabilecek.

Uygulamadan mesken ve aydınlatma abone grubunda yer alanlar hariç, kendi ihtiyaç duydukları elektriği üretmek amacıyla maden veya jeotermal işletme ruhsat sahipleri, sanayiciler, kamu ve özel hizmetler sektöründe yer alan kişiler ile tarımsal faaliyetlerde bulunanlar yararlanabilecek.

Hazine taşınmazları üzerinde lisanssız elektrik üretimi yapılması amacıyla tesis edilecek irtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin olarak ihaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca taşınmazın rayiç bedelinin yüzde biri üzerinden açık artırma ile belirlenecek.