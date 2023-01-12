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YHT'ler yarıyıl yoğunluğu! Bakanlık duyurdu: Ek seferler konuldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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YHT’ler yarıyıl yoğunluğu! Bakanlık duyurdu: Ek seferler konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili nedeniyle Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferleri konulduğunu duyurdu. Ek seferlerle birlikte toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacak.

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