Aile sosyal yardım paraları yattı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Son açıklamalar...
"Aile sosyal yardım paraları yattı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Aile Sosyal Destek ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Emekli ve memur maaşlarında yaşanan artış sonrasında birçok sosyal yardım ödemelerinde de artış gerçekleşti. Hal böyle olunca, Aile Destek ödeme miktarı merak ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Son açıklamalar...
"Aile sosyal yardım paraları yattı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarının yanından birçok kalemde sosyal yardım ödemelerinde de artış gerçekleşti. Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin miktarlarında artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı? 2023 Ocak ayı Aile Destek Programı ödemeleri zamlandı mı, arttı mı? Son açıklamalar...
2023 OCAK AYI AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ ZAMLANDI MI, ARTTI MI?
Aile Sosyal Destek ödeme miktarında artış yaşandığına dair bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
AİLE SOSYAL YARDIM OCAK AYI ÖDEMELERİ YATTI MI?
Bakan Yanık Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.
Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 3 milyon haneye 2,9 milyar TL, Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında ise 2,2 milyon haneye 919 milyon TL olmak üzere toplam 3 milyon haneye 3,8 milyar TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.
Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
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