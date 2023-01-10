Son dakika: Emekliye ödenecek 3600 ek gösterge farkı belli oldu
Son dakika haberleri... 3600 Ek Gösterge kapsamında 2022 yılında emekli olan memurlara yönelik olarak yeni düzenleme yapıldı. 2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak ve yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
2022'de emekli olanlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen ikramiye farklarından yararlanabilecek. Buna göre 2022'de emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek.
"İKRAMİYE FARKI 1 KEREYE MAHSUS OLMAK ÜZERE YATIRILACAK"
2022'de emekli olan memurlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilave ikramiye alacak. İlave ikramiye tutarı, katsayı ve hizmet yılına göre değişecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.
3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ 5,3 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYORToplam 5,3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi.
Memurların hem emekli ikramiyelerinde hem de emekli aylıklarında yapılan iyileşmeler bu yıl cebe yansıyacak. Kamuda ek göstergesi olmayan, 0-2200 ek göstergeli 2 milyon 800 bin çalışan ve emekli de tarihi düzenlemeden yararlanacak.
Öğretmen, polis, avukat, hemşire, din görevlisi emeklisi olanlardan daha önce birinci derece 2200 veya 3000 üzerinden emekli olan kişiler için 6 ay bekleme süresi uygulanmayacak. Bu kişilerin 2200 veya 3000 göstergesi 15 Ocak tarihinde kendiliğinden 3600'e yükselecek.
KİM NE KADAR ALACAK? İŞTE O TABLO
Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkanlardan 30 yıl hizmeti olanların emekli aylıklarına 15 Ocak 2023'ten itibaren 2.240 TL seviyesinde ilave artış yapılacak. Eğer hizmet süreleri 25 yıl ise ek göstergenin emekli aylıklarında getireceği artış 2.115 TL olacak.
*Ek göstergesi 600 puan artanlar
Artış 260 TL
*3000'den 3600'e çıkanlar ( 25 yıl)
Artış 2.115 TL
*3000'den 3600'e çıkanlar (30 yıl)
Artış 2.240 TL
*2200'den 3.600'e çıkanlar ( 25 yıl)
Artış 2.463 TL
*2.200'den 3.600'e çıkanlar (30 yıl)
Artış 2.587 TL
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