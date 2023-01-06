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Haberler Galeri Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, 3600 ek gösterge maaş hesaplamaları hız kazandı. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emekli ve memur maaş zam oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı. Hemşire, öğretmen, polis, doktor dahil milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasasının uygulanmasında detaylar belli oldu. İşte 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 09:36
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Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu. 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? sorusunun yanıtı sorglanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarında yapılan zam sonrasında gözler 3600 ek gösterge artışına çevrildi. Hemşire, öğretmen, polis, doktor dahil milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasasının uygulanmasında detaylar belli oldu. İşte, 3600 ek gösterge için detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 64,27, aylık yüzde 1,18 oldu, Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

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Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammının yüzde 30 oranında uygulanacağı kesinleşti.

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Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Memur emeklilerinin tazminat yansıtma oranlarında, 15 Ocak öncesi veya sonrası aylık bağlanması ve görev yapılan farklı kademelerin göstergesi gibi faktörler etkili olacak.

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Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

HANGİ ŞARTLARDA ARTIYOR?

Yasaya göre, 15 Haziran 1999'da 2200 ek gösterge esas alınarak emekli aylığı bağlanan bir şube müdürünün ek göstergesi, 15 Ocak 2023'te 3600 olarak yeniden belirlenecek. Söz konusu kişi, kesinti ya da sigorta primi farkı talep edilmeksizin yüzde 85 yerine yüzde 145 yansıtma oranından yararlanacak ve aylık farkı alacak.