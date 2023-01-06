Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...

Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu. 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? sorusunun yanıtı sorglanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarında yapılan zam sonrasında gözler 3600 ek gösterge artışına çevrildi. Hemşire, öğretmen, polis, doktor dahil milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasasının uygulanmasında detaylar belli oldu. İşte, 3600 ek gösterge için detaylar...