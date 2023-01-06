HaberlerGaleriEmekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...
Emekli ve memur maaşlarına 3600 etkisi! Detaylar belli oldu! 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Hemşire, öğretmen, polis...
Memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, 3600 ek gösterge maaş hesaplamaları hız kazandı. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında emekli ve memur maaş zam oranı yüzde 30'a çıkarılmıştı. Hemşire, öğretmen, polis, doktor dahil milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasasının uygulanmasında detaylar belli oldu. İşte 3600 ek göstergenin maaşlara etkisi!