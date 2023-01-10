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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İstihdamda rekor ileri seviyeye taşındı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: İstihdamda rekor ileri seviyeye taşındı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “İstihdam, kasım ayında bir önceki aya göre 285 bin kişi artarak 31,6 milyon kişiye ulaşmış ve böylece istihdamda Cumhuriyet tarihi rekoru bir ileri seviyeye taşınmıştır” dedi.

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