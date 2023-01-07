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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu: Vergi denetiminde rekor kırıldı

Son dakika haberleri... 2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı.

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