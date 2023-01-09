Hazine ve Maliye Bakanı Nebati’den KGF açıklaması! Gözler bu tarihte

"ÖNEMLİ MİKTARDA FİNANSMAN İMKANI OLUŞTURUYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bu paket ile KOBİ'lerimiz başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren işletmelerimize 200 milyar liralık kefalet karşılığında yaklaşık 250 milyar lira kredi hacmi sunarak önemli miktarda finansman imkanı oluşturuyoruz." dedi.