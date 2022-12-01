EYT'de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Emeklilikte Yaşa Takılan 1.5 milyon vatandaş, söz konusu düzenlemenin Meclis'e sunulmasını bekliyor. EYT'liler kadar işverenler de kıdem tazminatı ve prim durumunu merak ediyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT'de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? İşte, detaylar...