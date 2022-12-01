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EYT'de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Emeklilikte Yaşa Takılan 1.5 milyon vatandaş, söz konusu düzenlemenin Meclis'e sunulmasını bekliyor. EYT'liler kadar işverenler de kıdem tazminatı ve prim durumunu merak ediyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu. EYT'de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 01.12.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 16:00
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EYT’de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmada sona gelindi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret görüşmelerinin takvimini belirlemek üzere TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'la Bakanlık'ta bir araya geldi. TİSK, Başkanı Akkol, EYT ile ilgili açıklamalarda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

TİSK Başkanı Akkol, EYT'lilerin kıdem tazminatı için işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan uygun kredi müjdesinin Bakan Bilgin tarafından verildiğini açıkladı.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

"SGK PRİM FARKI GİDERİLECEK"

Akkol'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Emekli olup çalışmaya devam edecek arkadaşlarımızın işverene maliyeti artıyor. Yüzde 80'in üzerinde iş hayatına devam etmek istiyor. İşverenler de büyük oranda devam etmek istiyor. Burada bir uyum görüyoruz. Emeklilerle çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

TAZMİNAT İÇİN İŞVERENE KREDİ İMKANI

Bunun müjdesini bakan az evvel paylaştı. Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu.Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

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EYT’de kıdem tazminatı nasıl verilecek? İşverenlere EYT kıdem tazminatı için KGF uygun kredi nasıl olacak? TİSK açıkladı

EMEKLİLİKLER PLAN DAHİLİNDE

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliğini etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."