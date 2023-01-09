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ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...

ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Telefon ve tabletlerde ÖTV indirimi uygulanacağı iddiaları sosyal medya gündemine düştü. Bakanlıktan konu hakkında açıklama geldi. Peki, ÖTV indirimi olacak mı, var mı 2023? Cep telefonlarında ÖTV indirimi uygulanacak mı? Markaların fiyatları...

AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor.

AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor.

GENÇLERE TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Öte yandan gençlere yönelik telefon ve tabletlerde ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılabileceği iddia edilmiş, bu kapsamda da bazı çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.

BAKANLIK ÖTV'SİZ TELEFON VE TABLET İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.

BDDK'DAN YENİ AÇIKLAMA...

BDDK'nın Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik içeren Kurul kararı, kurumun internet sitesinde yayımlandı.

VADE SINIRI 12 AY OLDU

Karara göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla yenilenmiş ürün niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay olarak belirlendi.

12 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Diğer taraftan, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 5 bin lira olan tutar 12 bin liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı, fiyatı 12 bin lira ve altında olan cep telefonları için 12 ay olacak. Söz konusu vade, 12 bin liranın üzerindeki cep telefonlarında ise 3 ay olarak uygulanacak.

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