0.69 faizli konut kredisi hangi evlerde geçerli? 0.69 faizli konut kredisi başvuruları başladı mı, şartlar neler?

Kampanyaya ikinci el evler dâhil olacak mı?

Kampanyada sıfır evler olacak. Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün ürettiği projeler; GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.

Ödeme planı nasıl olacak?

0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

2 milyon liraya kadar kredide 0,69 olan faiz, 2-4 milyon arasında 0,79, 4 milyon üzerinde ise 0,99'a çıkacak.