Gözler FED açıklamasında! Piyasaları etkileyecek karar öncesi analistlerden flaş tahmin! Anlık Dolar Euro Altın kuru...
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 3,20'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 170,99 puanlık azalışla 5.170,97 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,54, holding endeksi 3,89 değer kaybetti. Diğer yandan analistler yarın FED Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaları etkileyeceğini vurgularken tahminlerini de paylaştı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,20 değer kaybederek günü 5.170,97 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 170,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 110,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 4,54 ve holding endeksi yüzde 3,89 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 6,83 ile iletişim oldu.
ŞAHİN TUTUMU YUMUŞAYABİLİR
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tutumunu yumuşatabileceği beklentileri ve Çin'in 2020'den sonra ilk kez sınırlarını dış dünyaya açmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin ise negatif ayrıştığını söyledi.
ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından perşembe günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine ilişkin iyimser beklentilerin risk iştahını desteklediğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de bankacılık sektörü bilançolarının da yakından izleneceğini bildirdi.
GÖZLER YARIN YAPILACAK AÇIKLAMALARDA
Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın İsveç Merkez Bankası'nın (Riksbank) merkez bankalarının bağımsızlığına ilişkin düzenleyeceği sempozyumdaki açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirtti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın açıklamalarının da takip edileceğini ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de toptan stoklar, Japonya'da Tokyo TÜFE'nin izleneceğini dile getirdi.
İŞTE ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.450 seviyesinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.
Ekonomistler, kasımda arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 1,6 azalacağını öngörüyor.
ALTININ ONSU 1.876 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.876 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,95 kazançla 1 milyon 149 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7407 lira, satışta 18,8158 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7367 lira, satışta 18,8118 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,20'den, bileşik getirisi de yüzde 9,41'den gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0742, sterlin/dolar paritesi 1,2186, dolar/yen paritesi de 131,96 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,50 yükselişle 80,57 dolardan işlem görüyor.
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