Kıdem tazminatında yeni hesap! Çalışanlar daha yüksek kıdem alacak





YÜZDE 30 ZAMLA 65 YAŞ AYLIĞI DA YÜKSELECEK Mİ, KİMLER YARARLANABİLECEK?

Geçen yıl bin 537 lira olan yaşlı aylığı bu yıl için yaklaşık bin 998 lira olacak. Devlet herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, çalışma gücü azalan 65 yaş ve üstü, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yaşlılık aylığı bağlıyor. Yaşlılık aylığı, kendisine yasal olarak bakmakla mükellef kimsesi olmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden gelir veya aylık almayan, nafaka bağlanmayan Türk vatandaşlarına hayatları boyunca veriliyor.









YÜZDE 30 ZAMLA BİRLİKTE EMEKLİYE HER AY ÖDENEN EK ÖDEME TUTARI DA YÜKSELECEK Mİ?

Emeklilere her ay ödenen ek ödeme tutarı da yükselecek. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, tarım emeklileri, dul ve yetim aylığı alanlara ek ödeme yapılıyor. Geçen yıl 10 bin lira emekli aylığı alan memurun geliri 3 bin lira artarken, ek ödemesi 500 liraya yakın artacak. Böylece eline geçen tutar 13 bin 500 liraya yakın olacak.