Yüzde 30 zam sonrası MAAŞ HESABI! ​KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Memurlarımıza ve tüm emeklilerimize 2023 yılı ocak ayı maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz" dedi ve asgari ücret desteğinin 400 TL'ye yükseltildiğini söyledi. Kim ne kadar maaş alacak?​ Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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