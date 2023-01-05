Cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi hangi telefonlarda, markalarda geçerli olacak?
Cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor. Peki, cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi hangi telefonlarda geçerli olacak?
Cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi hangi telefonlarda geçerli olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor. Peki, cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi hangi telefonlarda geçerli olacak?
AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor.
Şimdi de gündemde vatandaşa aylık 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi, gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmaması bulunuyor.
GENÇLERE ÖTV'SİZ TELEFON
Gençlere yönelik projeler arasında telefon ve tabletlere daha rahat ulaşabilmeleri ön plana çıkıyor. Bu kapsamda da bazı çalışmalar yapılıyor. Öne çıkan hazırlığa göre bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin telefon ve tabletlerinden ÖTV alınmayacak. Bu da çok önemli bir indirim sağlayacak.
Gençler kolaylıkla telefon ve tablet ulaşabilecek. Ancak bunun bazı kişiler tarafından kötü niyetli kullanılmasını önlemek için gençler aldıkları cihazları üç yıl süre ile satamayacak.
YERLİ GAZ İLE BAŞLACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor. Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.
Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.
Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak. 25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor.
Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.
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