Cep telefonu ÖTV indirimi ne zaman? ÖTV indirimi hangi telefonlarda, markalarda geçerli olacak?

YERLİ GAZ İLE BAŞLACAK

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor. Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.

Türkiye'nin kaderini değiştirecek, enerjide dışı bağımlılığının tamamen ortadan kalkması için önemli bir adım olan Karadeniz doğalgazı mart ayında yapılacak bir törenle devreye sokulacak. Karadeniz'den ilk kez sisteme doğalgaz verilecek. Bu gaz konutlarda kullanılacak.

Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak. 25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor.

Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.