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Zincir marketler fiyatları sabitliyor! Marketler indirim yarışına girdi

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Giriş: 05.01.2023 09:24
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından CarrefourSA ve Migros'un yanı sıra yerel market zincirleri de enflasyonla mücadeleye omuz vermek için yüzlerce ürün grubunda yüzde 50'ye varan indirim ve fiyat sabiteme kararı aldı. Ardı ardına tüm marketlerde hayata geçmeye başlayan kampanyaların enflasyonun düşmesine katkı sunması bekleniyor.
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