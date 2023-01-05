05 Ocak 2023, Perşembe
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Zincir marketler fiyatları sabitliyor! Marketler indirim yarışına girdi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un toplantısının ardından CarrefourSA ve Migros'un yanı sıra yerel market zincirleri de enflasyonla mücadeleye omuz vermek için yüzlerce ürün grubunda yüzde 50'ye varan indirim ve fiyat sabiteme kararı aldı. Ardı ardına tüm marketlerde hayata geçmeye başlayan kampanyaların enflasyonun düşmesine katkı sunması bekleniyor.