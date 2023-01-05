EYT Meclis’e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi: EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

BAKAN BİLGİN'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."