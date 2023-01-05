EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi: EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile milyonlarca kişi emekli olacak. Başkan Erdoğan'ın müjdelediği EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsıyor. Yaş sınırı bulunmayan EYT düzenlemesinin hangi tarihte yürürlüğe girecek merak edilirken, konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi belli oldu mu? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte cevaplar...
EYT Meclis'e ne zaman gelecek? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. EYT müjdesinin duyurulmasıyla birlikte milyonlarca kişi büyük sevinç yaşadı. Emeklilik için bekleyen vatandaşlar, söz konusu düzenlemenin hangi tarihte yürürlüğe gireceğini araştırıyor. Peki, EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi belli oldu mu? EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek? İşte son gelişmeler...
EYT MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?
EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, 9-13 Ocak tarihleri arasında Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor. Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.
Düzenlemenin ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.
BAKAN BİLGİN'DEN BAŞVURU AÇIKLAMASI
EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından vatandaşların SGK önünde uzun kuyruklar oluşturduğu anımsatılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, buna gerek olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yaptıkları müracaatlar geçerli değil. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra yurttaşlarımız SGK'ye başvurularını yapacak. Bunu da e-Devlet üzerinden çok kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Bunun için de gerekli bütün hazırlıklar yapılıyor."
"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN YAŞ ORTALAMASI 49,9"
Bakan Bilgin, EYT sorununun bugün çözülebilmesinin bir diğer nedenine ilişkin de "8 Eylül 1999 ve 2008'de yapılan düzenlemelerden belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Şunu demek istiyorum; şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49,9. Artık 38, 42, 43 yaşında kimseyi emekli etmiyoruz. Bugün hemen emekli olacakların ağırlıklı ortalaması zaten 50 yaşın üzerinde." açıklamasında bulundu.
EYT ŞARTLARI NELER?
EYT ile emeklilik için 8 Eylül 1999 öncesinde konulmuş prim ve yıl şartları korunuyor. Buna göre SSK'lılar için 5000 gün prim yeterli olacak. Burada kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıllık bekleme süresi de gerekecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için ise kadınlarda 7200 gün erkeklerde 9000 gün prim şartı bulunuyor. Bu şartları tamam olanlar yasa çıktıktan sonra yaş şartına bakılmadan başvurarak emekli olacaklar.
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- EYT Meclis'e ne zaman sunulacak? 2023 Ocak TBMM takvimi: EYT yasası ne zaman yürürlüğe girecek?
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