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Haberler Galeri EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

EYT düzenlemesi için milyonlarca vatandaşın merakla beklediği şartlar ve kapsam belirlendi. Açıklanan şartlar sonrasında bazı vatandaşlar prim ve yılla düzenleme dışında kalmış oldu. Ancak bu kişiler için bazı avantajlar bulunuyor. Yasalar kapsamında bazı şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Böylelikle 2 ila 8 yıl arasında erken emeklilik fırsatı doğmuş oluyor. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir? İşte gerekli şartlar ve detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.01.2023 10:08
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EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

SON DAKİKA! Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT düzenlemesi için detaylar netleşti. Aranan prim ve yıl şartı sebebiyle bazı vatandaşlar kapsam dışında kalıyor. Ancak 1999 öncesi sigortalıları kapsayacak düzenleme dışında kalanlar alternatif emeklilik yolları bulunuyor. 2-4-6-8 yıl erken emekli olma şansına sahip oluyorlar. Erken emeklilik için aranan şartlar neler? Kimler erken emeklilik için başvuruda bulanabilir? İşte emeklilik başvuru şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

Milyonları ilgilendiren gelişme duyuruldu. Belirli şartları taşıyan o kişilere 2-4-6-8 yıl erken emekli olma hakkı doğuyor! Nasıl olacağı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalara şimdiden başladı.

Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen kişiler SGK tarafından belirtilen şartları taşımak zorunda.

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EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

BU SSK'LILAR EYT'YE BİLE TAKILMIYOR!

Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT'den yararlanmak isteyen binlerce kişi araştırmalara başladı.

Emekli olmanın hayalini kuran ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için doğum ve askerlik borçlanması büyük fayda sağlıyor.

Fakat yeni yılda bu imkanlarda artış gözlemlenecek.

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EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik vazifesini yerine getiren milyonlarca kişi askerlik borçlanması sayesinde erken emekli olabiliyor.

Örneğin prim sigorta süresi ve yaş şartını bir erkek çalışan bu yolla daha erken tarihte emeklilik hakkına kavuşuyor.

Ayrıca sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya gidiyor. Bu sayede de daha erken tarihte emekli olabiliyor.

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EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

KADINLARA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

Doğum yapan kadınlara 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı tanınıyor.

Bütün kadın çalışanlar her bir çocuk için en az 2 yıl kazanıyor. SSK Bağ-Kur fark etmeksizin tüm kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.