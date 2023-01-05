EYT dışında kalana erken emeklilik! 2000-2002-2004-2008 sonrası sigorta girişlilere YENİ TABLO! 2023 yılı için hesaplandı! 45 yaş üstü ve staj...

EYT düzenlemesi için milyonlarca vatandaşın merakla beklediği şartlar ve kapsam belirlendi. Açıklanan şartlar sonrasında bazı vatandaşlar prim ve yılla düzenleme dışında kalmış oldu. Ancak bu kişiler için bazı avantajlar bulunuyor. Yasalar kapsamında bazı şartların yerine getirilmesi halinde erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Böylelikle 2 ila 8 yıl arasında erken emeklilik fırsatı doğmuş oluyor. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? Kimler erken emeklilik fırsatından yararlanabilir? İşte gerekli şartlar ve detaylar...