Borsada işlemler, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi’nin çalışması ile geçici olarak durduruldu

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16.51.12'de tek fiyat emir toplama, 16.56.12'de eşleştirme yapılacağı ve 17.01.12'den itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği aktarılan duyuruda, varant, sertifika, BYF, yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemlere 17.01.12'den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edileceği bildirildi.