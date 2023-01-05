Ev sahibi olmak için tarihi fırsat! Detaylar açıklandı | Kimler başvuru yapabilecek? Hangi bölgeye ne kadar kredi?
Hükümet dar gelirlilerin ardından orta gelirliyi de ev sahibi yapacak projeyi açıkladı. Vatandaşlar, 15 yıl vade, yüzde 0.69 faiz, yüzde 10 peşinatla konut sahibi olabilecek. Hazine elini taşın altına koyarak ilk üç yıl geri ödeme şartıyla vatandaşın taksit yükünü azaltacak. 15 yıl vadeli 1 milyon TL’lik kredi için normalde 2 milyon 445 bin TL geri ödeme yapılırken, bu kampanya ile ödeme 1 milyon 909 bin TL’ye geriliyor.
Hükümet 100 bin orta gelirli aileyi konut sahibi yapacak projeyi açıkladı.
"Yeni Evim" projesinin tanıtımını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yaptı.
Kredilerin vadesi azami 15 sene olacak. Faiz/kâr payı oranları yüzde 0.69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Vatandaşlar yüzde 10 peşinatla konut alabilecek. İlk üç yıl Hazine taksit ödemelerini rahatlatmak için, daha sonra geri ödenmek koşuluyla, vatandaşa destek verecek. Kampanya 16 Ocak'ta başlıyor.
KREDİ İLLERE GÖRE DAĞITILACAK
Projede, İstanbul 1. Bölge olarak belirlendi. Finansman tutarı en çok 5 milyon TL olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. Bölge olarak ayrıldı. Bu illerde en çok 3 milyon TL kredi kullanılacak. Üçüncü bölge için ise en fazla 2 milyon TL kredi alınabilecek. 100 bin konutluk finansman paketinin yüzde 25'inin İstanbul, yüzde 75'inin diğer Anadolu illerine dağıtılması bekleniyor.
TAKSİT GELİRİN YÜZDE 40'I
Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. Bakan Nebati, İstanbul'un yer aldığı 1. Bölge'de azami geliri 80 bin lira, 2'nci Bölge'de azami geliri 65 bin lira, 3'üncü Bölge'de azami geliri 45 bin lira olanların kampanyadan faydalanabileceğini dile getirdi.
5 YIL SATILAMAYACAK
Vatandaş uygun koşullu krediden birinci el konutlar için yararlanacak. İkinci el konutlar kampanyaya dahil edilmeyecek. Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlardan faydalanabilecek. Düşük faizli krediden yararlanacak kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor. 1 ve 2'nci bölgeden konut alacak vatandaşların da son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3'ncü bölgedeki illerden konut alacaklardan ikamet şartı aranmayacak. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak.
EKONOMİYE 600 MİLYARLIK KATKI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşaat sektörünün 250 alt sektörü etkilediğini belirterek, "Kampanya ekonomiye 600 milyar liralık katma değer oluşturacak" dedi. Konutta tavan fiyat olacağını da söyleyen Bakan Kurum, "Bu çalışmayı yaptık, önümüzdeki süreçte tavan fiyatlar, iller bazında sitede detaylı bir şekilde duyurulacak" ifadelerini kullandı.
'TAKSİT TUTARININ BELİRLİ BİR KISMINI BİZ ÜSTLENECEĞİZ'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, vatandaşların ilk 3 yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, bakanlığın üstleneceği müjdesini de verdi. Nebati, "Sağlayacağımız bu katkı ile ilk 3 sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini ciddi bir şekilde hafifletmiş olacağız" dedi. Bakan Nebati, hane halkında eşlerden birinin konutu olduğu takdirde projeye başvuramayacağını belirterek, "Eğer böyle bir durum varsa haneden 2'nci bir ev alma şansı yok. 1'inci ve 2'nci bölge için söylüyorum, konut sahipliği o ilde en az 1 yıldır ikamet etme zorunluluğu taşıyor. Herhangi bir ilden yatırım amacıyla İstanbul'dan konut alma peşine düşülmesin" diye konuştu.
MÜTEAHHİTLERE 25 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN
Bankalarla garantörlük anlaşmaları yapan ve programa dahil olarak konut üretme taahhüdü veren müteahhitler için de Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle başlangıçta 25 milyar liralık finansmana erişim imkanı sunulacak. Bakan Nebati, "Önemli bir hedefimiz de konut arzının dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde artırılmasıdır" diye konuştu.
ARSASI OLANA VAR
Kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50 konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği olanlar, evi bulunanlar kapsam dışı.
Aile içindeki birey, geliriolması ve son iki ayın 9'unda SGK primi ödemiş olmak kaydıyla yararlanabiliyor.
Ev hanımına eşi kefil olabiliyor.
Yaş sınırı uygulanmıyor.
Ekonomik hayata girmiş olmak, bir bankadan kredi alabilir durumda bulunmak yeterli olacak.
Kampanyadan yararlanacak vatandaşların kırsalda evi ve devre mülkü varsa yararlanabiliyor.
18 yaş altı gençler, annebabaları üzerine konut olması halinde projeye başvuramayacak.
Arsa ve veraset üzerinden yüzde 50'den daha az hissesi olanlar kampanyaya başvurabiliyor.
ŞARTLAR NELER OLACAK?
Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
5 yıl boyunca satılamayacak.
Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
Başvuracağı ilde 1 yıl ikamet şartı olacak.
NASIL FAYDALANILACAK?
Konut üreticileri kriterlere uygun projelerini ilan edecek.
Vatandaş bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
Banka uygunluğu denetleyip krediyi verecek.
HANGİ PROJELER KAPSAMDA?
81 ilde bitmiş konutlar
Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar
Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projeler
FAHİŞ FİYATA KARŞI KOMİSYON KURULACAK
Hazine ile Çevre Bakanlığı koordinasyonunda Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulacak. Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek.
Orta gelirlere yönelik başlatılan Yeni Evim Kampanyası'nda, 15 yıl vade ile kullandırılan yüzde 0.69'luk rekor düşük faiz oranı, vatandaşın faiz yükünü minimuma çekecek. Mevcut koşullarda kampanyadaki faiz oranı ile kredi sağlama imkânı bulunmazken, en düşük faizi uygulayan bankanın koşullarında dahi kredi kullanıldığında bile, Hazine destekli bu hamle faiz yükünü 536 bin lira azaltacak.
MİNİMUM FAİZ % 1.2
Bankacılık verilerine göre, konut kredisinde 120 ayın üstünde vade kullandırılmazken, en düşük faiz ise kamu bankaları tarafından aylık yüzde 1.2 ile kullandırılıyor. Bir bankadan yüzde 1.2 ile 1 milyon TL tutarında 180 ay vadeli konut kredisi kullanıldığında, aylık ödeme 13 bin 587 TL, toplam ödeme ise 2 milyon 445 bin liraya ulaşıyor. Yani 15 yılda 1 milyon 445 bin TL faiz ödenmiş oluyor. Dün açıklanan tarihi kampanyada yüzde 0.69 ile aynı vade ve tutarda kredi kullanıldığında vatandaş için çok avantajlı bir tablo ortaya çıkıyor. Yeni Evim Kampanyası'nda yüzde 0.69'luk aylık faize göre, ödenmesi gereken aylık taksit tutarı 9 bin 719 TL iken, ilk 3 yılda Hazine desteğinin etkisiyle taksit ödemeleri sırasıyla 4.410, 5.400 ve 6.480 TL olarak tahsil ediliyor. Hazine'nin ilk 3 yıl için vatandaşa desteği 98 bin 841 TL olacak. Bu kampanya ile ilk 3 yılda tüm yükü Hazine yüklenirken, vatandaş buraya sisteme adeta kira öder gibi girmiş oluyor. Aylık kredi geri ödeme tutarı dördüncü yılda 10 bin 315 TL'ye çıkarken, son 8 yılda 12 bin 697 TL'ye yükseliyor. Hazine destekli bu planın sonucunda 15 yıl vadeli 1 milyon TL kredi için toplam geri ödeme 1 milyon 909 bin 570 TL olarak gerçekleşecek. 15 yılın toplamında ödenen faiz 909 bin TL olurken, böylece en düşük faizi uygulayan bankadan kredi çekilmiş bile olsa, bu kampanya ile vatandaşın faiz yükü 536 bin lira azalmış olacak.
EN FAZLA KREDİ 4.5 MİLYON TL
YÜZDE 0.69 oran ve 15 yıl vade için en fazla 4 milyon 500 bin liralık kredi çekilebilecek. Hazine desteğinin kullanılmaması halinde bu kredi için aylık ödeme 43 bin 734, toplam ödeme ise 7 milyon 872 bin TL olacak. Bu tutarın aynı vadede yüzde 1.2 faizle çekilmesi durumunda aylık ödeme 61 bin 142'ye toplam ödeme ise 11 milyon TL'ye ulaşıyor. Vatandaşların 3 milyon liralık ev kredisi çekmesi durumunda ortalama aylık ödemesi 15 yıl vade için 29 bin 160 lira, 10 yıl vade için 36 bin 845 lira düzeyinde gerçekleşebilecek. Kredi tutarının toplam geri ödemesi 15 yıllık kullanımda yaklaşık 5 milyon 250 bine, 10 yıllık vadede ise 4 milyon 421 bin liraya yakın olabilecek. 3 milyon TL yüzde 1.2 piyasa faizi kullanılırsa aylık ödeme 40 bin 761 TL, toplam ödeme 7 milyon 337 bin TL.
NORMAL KONUT KREDİSİ
VADE: 180 ay KREDİ: 1.000.000 TL
AYLIK FAİZ: % 1.2
TAKSIT: 13.587 TL
TOPLAM ÖDEME: 2.445.700
FAIZ ÖDEMESİ: 1.445.700
YENİ KAMPANYA
VADE: 180 ay KREDİ: 1.000.000 TL
FAİZ: % 0.69
İLK YIL TAKSİT: 4.410
İKINCI YIL TAKS,T: 5.400
ÜÇÜNCÜ YIL TAKSİT: 6.480
3 YILDA HAZINE DESTEĞİ: 98.481 TL
4-7 YIL ARASI TAKSİT: 10.315
SON 8 YIL TAKSIT: 12.697
TOPLAM GERİ ÖDEME: 1.909.570
İNŞAAT SEKTÖRÜ NE DEDI?
MEHMET KALYONCU/GYODER BAŞKANI
ŞU anda konut ve barınma meselesi milli bir meseleye dönüştü. Bu noktada devletimiz bu adımları atmışken biz de iş dünyası olarak konuya toplumsal ve sosyal açıdan yaklaşmalıyız. Devlet atılacak adımları hızla atarken, özel sektör de üzerine düşeni yapmalı. GYODER olarak erişilebilir kiralık konut modeliyle biz de konut geliştirme süreçlerinde yeni bir iş modeli ile halkımızın ve devletimizin yanında olacağız.
Nazmi Durbakayım/ İNDER YKB
HERKES düşük kredili ev alımına olanak sağlayan bir kampanya beklerken, detaylarda konut üretimini teşvik eden ve konut alımına finansal destek veren sosyal içeriği çok fazla olan önemli başlıklar olduğunu gördük. Durgun bir dönemden sonra böyle bir kampanya konut sektörünü ateşler. Tekrar sektör oyuncuları işlerine daha gayretle sarılır.
Ziya Yılmaz/ DAP Yapı YKB
GÜZEL bir kampanya oluşturulmuş, Avrupa'da bile şu anda bu oranlar da bu vadede kredi bulmak zor diyebiliriz. Özellikle orta segmentte alım gücü erişemeyen konutu bir şekilde edinemeyen hiç evi olmayan insanlar için çok büyük bir fırsat. İyi bir fırsat, hem sektöre hem de tüketici hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.
İnanç Kabadayı/Ege Yapı YKB
2023 yılında dünyada bir resesyon beklentisi var. Türkiye'nin bu konuda ayrışacağını umut ediyoruz. Büyümeyi, istihdamı ve üretimi canlandırmamız çok önemli. Bu anlamda Kredi Garanti Fonu (KGF), birinci el konut üretecek geliştiricilere de bir kredi sağlayacaktır. İlk çeyrekte satışlara ciddi bir ivme getirir.
Hamit Demir/ Demir İnşaat YKB
81 ilde milyonlarca vatandaşımızı 0.69 gibi oldukça düşük kredi oranıyla ev sahibi yapacak olan kampanya, sektörümüz için de can suyu olacak. Dolayısıyla satışlara olumlu yansıyacaktır. Bu sayede sektöre hareket gelecek yeni projeler hayata geçirilecek. Maliyetler kontrol altına alındığında sektörümüzün yeniden üretimi artırması çok sayıda sektörü canlandırır.
Tamer Özyurt / Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı:
VATANDAŞIN ilk üç yılda ödeyeceği aylık taksit tutarının belirli bir kısmının bakanlık tarafından üstlenilmesi rahatlatıcı bir uygulama olacak. Kampanyanın ses getireceğine inanıyorum. Gelire göre kredi uygulaması sektördeki tıkanıklığı açacak. Ciddi bir kesim bu kampanyayı bekliyor.
Abdüssamet Bahadır / Bahaş Holding CEO'su:
BUGÜNE kadar yabancı yatırımcının gayrimenkul sektörüne olan ilgisi, sektörümüzü canlı tuttu. İç piyasa satışları ise bir süredir neredeyse durma noktasına gelmişti. Konuta olan ihtiyaç mevcuttu ancak ekonomik şartlar nedeniyle satışlarda bir türlü istenilen seviyeye ulaşılamıyordu. Yeni Evim Programı ile birlikte hane halkı gelirine göre belirlenecek olan kredi faiz oranları, sektörde harekete neden olacak. Türkiye yüzyılına yakışan bir kampanya.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! AFAD, KANDİLLİ son depremler!
- 2023 EN UCUZ sıfır otomobiller açıklandı! Fiyatlar tek tek değişti! FIAT,HONDA,HYUNDAİ, OPEL, KIA...GÜNCEL LİSTE!
- İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İstanbul'a Ocak ayında kar bekleniyor mu? MGM'DEN KAR AÇIKLAMASI!
- Şeyh Edebali nasıl öldü? Şeyh Edebali kimdir, tarihte ne zaman ve nasıl öldü? Şeyh Edebali'nin türbesi nerede?
- Arka Sokaklar bu hafta var mı? 2023 Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?
- Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!
- ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
- AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
- Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?