03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Düşüş trendine girdik

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması: Düşüş trendine girdik

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.01.2023 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması: Düşüş trendine girdik

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kasım ayından itibaren enflasyonda belirgin bir düşüş trendine girdik ve 2022 yılını Orta Vadeli Program hedefimizin altında bir noktada kapatıyoruz." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA