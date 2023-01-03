Profesör 1/4 maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2023 Ocak zammı belli oldu. Aralık enflasyonunun açıklanması ile birlikte profesör maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık veri açıklanırken, yeni profesör maaşı da kesinleşti. Peki, profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte cevaplar...

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklandı.. Buna göre, memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Profesör 1/4 maaşı:

2022 Temmuz: 25.984,00

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 30.266,16