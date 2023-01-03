03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?

Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023
ABONE OL
Profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?

Profesör maaşı ne kadar oldu? 2023 Ocak-Temmuz döneminde geçerli olacak profesör maaşı belli oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından profesör 1/4 maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. İkinci altı aylık enflasyon oranının açıklanmasının ardından detaylar belli oldu. Peki, profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte son gelişmeler...

Profesör 1/4 maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2023 Ocak zammı belli oldu. Aralık enflasyonunun açıklanması ile birlikte profesör maaşlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. 2022 Aralık ayı enflasyonu ile 6 aylık veri açıklanırken, yeni profesör maaşı da kesinleşti. Peki, profesör maaşı 2023 Ocak zammı ne kadar oldu? Profesör 1/4 maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL? İşte cevaplar...

PROFESÖR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonu saat 10.00'da açıklandı.. Buna göre, memur ve memur emeklisinin alacağı zam yüzde 16,48, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 15,40 oldu.

Profesör 1/4 maaşı:

2022 Temmuz: 25.984,00

Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 30.266,16

2023 OCAK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak zammı ile yüzde 16.48 zamlı memur maaşları şu şekilde:

MEMUR MAAŞLARI (TL)
Genel müdür 1/4
Mevcut maaş: 29.809,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 34,721

Şube müdürü (Üniv. mez.) 1/4
Mevcut maaş: 15.848,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 18.459,75

Memur (Üniv. mez.) 9/1
Mevcut maaş: 9.707,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 11.306,71

Öğretmen 1/4
Mevcut maaş: 12.276,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 14.299,08

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut maaş: 27.574,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 32.118,20

Başkomiser 3/1
Mevcut maaş: 15.810,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 18.415,49

Polis memuru 8/1
Mevcut maaş: 13.747,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 16.012,51

Uzman doktor 1/4
Mevcut maaş: 18.853,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 21.959,97

Hemşire (Üniv. mez) 5/1
Mevcut maaş: 11.828,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 13.777,25

Mühendis 1/4
Mevcut maaş: 16.205,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 18.875,58

Teknisyen (Lise mezunu) 11/1
Mevcut maaş: 10.100,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 11.764,48

Profesör 1/4
Mevcut maaş: 25.984,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 30.266,16

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut maaş: 15.311,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 17.834,25

Vaiz 1/4
Mevcut maaş: 12.752,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 14.853,53

Avukat 1/4
Mevcut maaş: 15.485,00
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 18,037,00

MEMUR EMEKLİLERİ (TL)

Emekli Müsteşar (1/1)
Mevcut maaş: 21.905,20
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 25.515,18

Emekli Genel müdür (1/1)
Mevcut maaş: 19.361,41
Yeni maaş: 22.552,17

Emekli Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.429,13
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.653,45

Emekli Memur (Lisans - 1/4)
Mevcut maaş: 7.269,57
Yeni maaş: 8.467,60

Emekli Öğretmen (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

Emekli Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Mevcut maaş: 12.691,14
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 14.782,64

Emekli Polis memuru (8/1)
Mevcut maaş: 7.731,57
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 9.005,73

Emekli Hemşire (Lisans-1/4)
Mevcut maaş: 7.265,86
Yeni maaş: 8.463,27

Emekli Mühendis (1/4)
Mevcut maaş: 9.115,72
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 10.617,99

Emekli Teknisyen (Lise-1/4)
Mevcut maaş: 6.343,71
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 7.389,15

Emekli Profesör (1/4)
Mevcut maaş: 17.340,84
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 20.198,61

Emekli İmam-hatip
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

Emekli Avukat (1/4)
Mevcut maaş: 7.475,52
Yüzde 16.48 zamlı Yeni maaş: 8.707,49

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA