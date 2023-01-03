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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023
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Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Tahsis numarasına göre...

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaş zammı için rakamlar netleşti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur maaş zammı belli oldu. Peki, Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15,40 oldu. Peki, zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? 2023 Ocak memur maaşı ve enflasyon farkı ne zaman ödenecek?

Emekli ve memur maaş zammı için rakamlar netleşti. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur maaş zammı belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlar şu şekilde:

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 1,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 64,27 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 64,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,27 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 72,31 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,87 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 79,83 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -4,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,91 ile sağlık oldu.

EMEKLİLERİN BEKLEDİĞİ TARİH

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 15,40 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 14.05 olarak gerçekleşmişti. 2022 yılının ikinci 6 aylık döneminde ise enflasyon yüzde 15,40 oldu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15,40 olarak gerçekleşti.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? TAHSİS NUMARASINA GÖRE...

Zamlı emekli maaşları tahsis numaralarına göre, 17 - 25 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatacak.

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