Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2022 Aralık ayı enflasyonunda. Saat 10.00'da açıklanacak aralık enflasyonu ile 2022'nin ikinci altı aylık verileri belli olacak. Bu orana göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Peki, Aralık 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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