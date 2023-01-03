03 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 2022 Aralık ayı enflasyonunda. Saat 10.00'da açıklanacak aralık enflasyonu ile 2022'nin ikinci altı aylık verileri belli olacak. Bu orana göre memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli olacak. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61 oldu. Peki, Aralık 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.01.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 08:56
  • 1
  • 11
Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

Aralık ayı enflasyon verileri ile 2022'nin ikinci altı aylık verisi belli olacak. 2023 Ocak zammı için bekleyişte olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyonuna kilitlendi. TÜİK tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak aralık ayı enflasyonu ile milyonların beklediği sorular yanıt bulacak. Peki, Aralık 2022 enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verileri son durum nedir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

ARALIK 2022 ENFLASYON ORANI NE OLDU?

2022 Aralık ayı enflasyon verileri, TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Aralık enflasyonu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

  • 3
  • 11
Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

MEMUR VE EMEKLİNİN GÖZÜ ARALIK AYI ENFLASYONUNDA

Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin gözü, bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

  • 4
  • 11
Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

  • 5
  • 11
Aralık ayı enflasyon oranı son dakika: 2022 Aralık TÜİK TEFE TÜFE enflasyon oranı ne kadar? 6 aylık enflasyon ne çıktı?

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.