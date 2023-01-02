Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?

ASGARİ ÜCRET TAMAM SIRA EMEKLİDE

Asgari ücretten sonra gözler emekliler ve memurların yeni yılda alacakları maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarını 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan 6 aylık oran belli edecek. Ancak bu oranların dışında bir refah payının da eklenmesi gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.