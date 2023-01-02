02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2023
ABONE OL
Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?

Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler zamlı asgari ücret ödemelerine çevrildi. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret net 8.506 TL olarak belirlendi. İlk zamlı maaşlarını almaya hazırlanan vatandaşlar, yeni ücretin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Asgari ücret zamlı maaş ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte haberin detayları...

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği yeni ücret aralık ayında belirlendi. Bu kapsamda net asgari ücret 8.506 TL olarak belirlenirken, zamlı maaş ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte cevaplar...

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca çalışan ilk zamlı maaşını 2023 Şubat ayında alacak. Asgari ücret ödeme tarihleri, iş yerlerine göre değişiklik gösteriyor.

ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NE KADAR OLDU?

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak belirlendi. Böylelikle, asgaari ücrete %54,66 zam yapılmış oldu. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak net 8.506 lira asgari ücrette işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı 326 liradır.

İŞVERENE 250 TL DESTEK

Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu. 1 Ocak 2023 itibariyle işverene çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.

ASGARİ ÜCRET TAMAM SIRA EMEKLİDE

Asgari ücretten sonra gözler emekliler ve memurların yeni yılda alacakları maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarını 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan 6 aylık oran belli edecek. Ancak bu oranların dışında bir refah payının da eklenmesi gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. 6 aylık enflasyon oranı ile ilgili ise yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapılıyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'leri bulması bekleniyor.

Kesin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek.

Bu düzenleme de maaşlara yansıyacak.

En büyük etki emekli aylıklarında kendisini gösterecek.

Memur emeklilerine 2 bin 500 liraya varan ek gösterge artışları bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA