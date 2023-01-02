Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?
Yeni yıla girmemiz ile birlikte gözler zamlı asgari ücret ödemelerine çevrildi. Bu yıl geçerli olacak asgari ücret net 8.506 TL olarak belirlendi. İlk zamlı maaşlarını almaya hazırlanan vatandaşlar, yeni ücretin hangi tarihte verileceğini araştırıyor. Asgari ücret zamlı maaş ödemeleri hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte haberin detayları...
Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Milyonlarca asgari ücretli çalışanın yakından takip ettiği yeni ücret aralık ayında belirlendi. Bu kapsamda net asgari ücret 8.506 TL olarak belirlenirken, zamlı maaş ilk ödemelerin hangi tarihte yapılacağı merak edilmeye başlandı. Peki, asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak? İşte cevaplar...
ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Milyonlarca çalışan ilk zamlı maaşını 2023 Şubat ayında alacak. Asgari ücret ödeme tarihleri, iş yerlerine göre değişiklik gösteriyor.
İŞVERENE 250 TL DESTEK
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti 11 bin 759 lira 40 kuruş oldu. Bu rakamın 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu SGK Primi (işveren payı), 200 lira 16 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu. 1 Ocak 2023 itibariyle işverene çalıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek.
ASGARİ ÜCRET TAMAM SIRA EMEKLİDE
Asgari ücretten sonra gözler emekliler ve memurların yeni yılda alacakları maaş artışlarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlar ve memur emeklilerinin maaş artışlarını 3 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık enflasyonu ve dolayısıyla ortaya çıkacak olan 6 aylık oran belli edecek. Ancak bu oranların dışında bir refah payının da eklenmesi gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.
Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.
Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Bu verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüze 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. 6 aylık enflasyon oranı ile ilgili ise yapılan yıl sonu enflasyon tahminlerine göre hesaplamalar yapılıyor. Buna göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20'leri bulması bekleniyor.
Kesin zam oranları 3 Ocak'ta belli olacak. Ayrıca memurlara ve emeklilere ek iyileştirme de gündemde. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha yükseltileceği beklentisi bulunuyor. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de var. Bu konudaki kesin karar Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak 3600 ek gösterge de 15 Ocak 2023'ten itibaren devreye girecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Asgari ücret zamlı maaşlar bu ay verilecek mi? 2023 yeni asgari ücret ne zaman, hangi tarihte yatacak?
- Yalı Çapkını için flaş iddia! 2 hafta yayınlanmayacak! Ünlü oyuncunun paylaşımı ile ortaya çıktı
- Masterchef 2022 bugün var mı yok mu? Masterchef final mi yaptı, yeni bölüm neden yok?
- Yargı bu akşam var mı, yok mu? Yargı yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? 1 Ocak Kanal D yayın akışı...
- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
- Öğretmen, polis, sağlık çalışana zam! En az 10.754 MAAŞ! 15 puan refah payı + %34.53 enflasyon oranı! Tıkla yeni maaş tablosunu öğren!
- Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı, belli oldu mu? Aralık ayı TEFE-TÜFE enflasyon oranları hangi gün açıklanacak?
- Bedelli askerlik tarihleri belli oldu mu? Bedelli askerlik başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...
- ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
- Bugün İstanbul'da toplu taşıma bedava mı? 1 Ocak 2023 Pazar günü Marmaray, metrobüs, metro, İETT ücretsiz mi?
- EYT 18 yaşından önce geçerli mi son dakika? 18 yaş öncesi sigorta girişi EYT'de geçerli olacak mı? Staj ve çıraklık...