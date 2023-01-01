Türkiye’nin enerji yatırımları 230 milyar doları aştı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasite yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, "Bu başvurulardan 72 bin 400 megavat kurulu gücündeki 1542 başvuruyu güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi başvuruları oluşturuyor. 91 bin 800 megavat kurulu gücündeki 1211 başvuru ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular. Bu başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı. Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.