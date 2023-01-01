Türkiye'nin enerji yatırımları 230 milyar doları aştı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik depolamada yatırım talebinin 230 milyar doları aştığını bildirdi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasite yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.
EPDK'den yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ikincil mevzuat değişikliklerinin ardından EPDK, depolamalı elektrik üretimi kapsamında başvuruları almaya başladı.
Depolama tesisi kurmayı taahhüt eden yatırımcılar, depolama kapasitesi kadar rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurmak için Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından herhangi bir yarışma yapılmaksızın EPDK'ye ön lisans başvurusunda bulunabiliyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, tahsis edilecek toplam kapasite yaklaşık 30 bin megavat olmasına karşın 40 günlük sürede 164 bin 200 megavat kurulu gücünde 2 bin 753 başvuru yapıldığını bildirdi.
Yılmaz, "Bu başvurulardan 72 bin 400 megavat kurulu gücündeki 1542 başvuruyu güneş enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi başvuruları oluşturuyor. 91 bin 800 megavat kurulu gücündeki 1211 başvuru ise rüzgar enerjisine dayalı depolamalı elektrik üretimi tesisi kapsamındaki başvurular. Bu başvuruların toplam yatırım değeri 230 milyar doları aştı. Daha önce de söylediğimiz gibi mevcut kapasite dikkate alındığında bu miktarın 40-45 milyar dolarının sahaya yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet'in 100. yılında yenilenebilir enerji sektöründe büyük bir yatırım atağı yaşanacağına inandığını belirten Yılmaz, "Daha önce de vurgulamıştım. Batarya depolaması ile yenilenebilir enerji kaynaklarımız artık baz yük santraller gibi çalışacak. Hem daha fazla yerli-yenilenebilir kapasiteyi sisteme dahil edeceğiz hem de emre amade kapasiteyi artırarak arz güvenliğimizi pekiştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞVURU SÜRECİ
Öte yandan, EPDK, başvurulara ilişkin değerlendirmelerini sürdürüyor. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından değerlendirmeye alınan başvurular, başvuru sırasına göre kapasite tahsisi yapılabilmesi için TEİAŞ Genel Müdürlüğüne gönderilecek.
Kapasite tahsisi yapılan başvurular, teknik değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ulaştırılacak.
Başvuruda bulunan yatırımcılardan kapasite alanlara, diğer yükümlülükleri de sağlamaları halinde EPDK tarafından ön lisans verilecek.
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