İstanbul Havalimanı’nda unutulanlar arasında çocuk bile var! Muhabbet kuşundan gitara, değerli eşyalara kadar hepsi burada bekliyor

Kaptanlarımız seferin ardından araç içi denetimlerini yapar, bu esnada unutulan bir eşya varsa bunun fotoğrafını çeker bize iletir. Biz teslim aldığımız eşyayı sisteme girdikten sonra her semtin raflama sistemine eşyayı koyarız. Yolculara teslim etmek için eşyaları burada bekletiriz. Eşyaları yüzde 85 teslim etme oranımız var. Teslim alınamayan eşyaları bir süre sonra Darülaceze, belediyeler ve yardım kuruluşlarına bırakıyoruz.