Hükümet emeklilerin yüzünü güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi artacak mı?



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN

Emekli maaşlarındaki artışlara paralel olarak en düşük emekli maaşının da yükseltilmesi gündemde. Halen 3 bin 500 lira olan bu rakamın 5 bin- 5 bin 500 lira bandına çekilebileceği belirtiliyor. Bu düzenlemenin de yasa ile yapılması gerekiyor. Ocak ayının ilk haftasında en düşük emekli maaşını düzelten yasanın Meclis'ten geçmesi bekleniyor.