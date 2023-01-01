Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşacağını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.