01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Dar gelirli ailelere gelir durumlarına göre 850-1250 TL aralığında sağlanan bu ödemelerin yeni yıl öncesi yatıp yatmayacağı merak ediliyor. Yılbaşına sayılı günler kala Bakan Derya Yanık, ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödeme tarihleri için beklenen açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Aile Destek Paketi ödemeleri için tarih vermişti. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin öne çekilerek bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe (bugün) hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadesini kullandı.

Böylece Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında yıl sonuna kadar 3 milyon tekil haneye aktarılan toplam destek tutarının 13 milyar lirayı aşacağını belirten Yanık, "Ayrıca yıl sonuna kadar Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri kapsamında çocuk bileşeni ile toplam 5,6 milyon çocuğumuz için 2,6 milyar lira ödeme gerçekleştirmiş olacağız." bilgisini verdi.

AİLE DESTEK YARDIMI ARTACAK MI, NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA