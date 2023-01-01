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EMEKLİ ve MEMURUN ZAMMI netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 30 zam beklentisi

A Haber
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Giriş: 01.01.2023 13:35
Yeni yıl zammı için gözler enflasyon verilerinde. Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinin de artacağı belirtiliyor. En düşük emekli maaşı 5 bin TL olur mu? İşte detaylar...
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