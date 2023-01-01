01 Ocak 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
EMEKLİ ve MEMURUN ZAMMI netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye en az yüzde 30 zam beklentisi
Yeni yıl zammı için gözler enflasyon verilerinde. Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zammın ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Memurlara ve emekliye enflasyon rakamlarının üzerinde zam verilmesi planlanıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen emekli ikramiyesinin de artacağı belirtiliyor. En düşük emekli maaşı 5 bin TL olur mu? İşte detaylar...