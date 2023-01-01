2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 yılında uygulanacak araç muayene ücretleri belli oldu. Yapılan artışla birlikte araç muayene ücreti 1.130,40 TL'ye yükseldi. Peki, 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Peki, 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
2023 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı.
Yapılan artışla birlikte yeni yılda araçlarını (Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork) muayene ettirecek vatandaşlar, 1.130,40 TL ücret ödeyecek.
Otobüs, kamyon, çekici ve tanker için ödenecek rakam ise 1.528,10 TL olarak belirlendi.
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- 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...
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