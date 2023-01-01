2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılı için uygulanacak araç muayene ücretlerine yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Peki, 2023 araç muayene ücreti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 yılı araç muayene ücretleri açıklandı mı? İşte fiyatlar...