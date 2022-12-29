EPDK’dan elektrik üreticilerine ’manipülatif fiyat’ uyarısı: Göz yummayız

ELEKTRİĞİN 5'TE 1'İ KÖMÜRDEN ÜRETİLDİ

2022 yılı kasım ayı sonu itibariyle Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 103 bin 541 megawata ulaşırken, bunun yüzde 30.5'i hidrolik enerji, yüzde 24.4'ü doğalgaz, yüzde 21.1'i kömür, yüzde 11'i rüzgar, yüzde 9'u güneş, yüzde 1.6'sı jeotermal ve yüzde 2.4'ü ise diğer kaynaklardan oluştu.

2022 kasım sonu itibariyle Türkiye'de elektrik enerjisi üretim santrali sayısı 11 bin 382 olurken, mevcut santrallerin 750'si hidroelektrik, 68'i kömür, 358 adedi rüzgar, 63 adedi jeotermal, 345 adedi doğalgaz, 9 bin 308 adedi güneş, 490 adedi ise diğer kaynaklı santrallerden oluşuyor.