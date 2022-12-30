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SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?

EYT yasasının açıklanması ile birlikte vatandaşlar SGK il müdürlüklerine akın etti. Emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak, askerlik ve doğum borçlanması için SGK binaları önünde yoğunluk oluşturdu. Ocak'tan itibaren yeni asgari ücret üzerinden hesaplanacak borçlanma için aralık bitmeden başvuru yapmak isteyenler SGK'ların cumartesi çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Peki, SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü SGK çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?

SGK yarın açık mı, kapalı mı? EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. EYT'den faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önüne yoğunluk oluşturdu. Borçlanma başvurusu için SGK binalarına giden vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle SGK'nın cumartesi günü açık olup olmaacağını araştırıyor. Peki, SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü SGK çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

SGK YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?

Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın açık olacak.

Tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

EYT'LİLERİN EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN BAĞLANACAK?

SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuya ilişkin kanun, yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir. İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Ayrıca yazılı ve görsel medyada kendisini uzman olarak tanımlayan kişilerin açıklamalarına itibar edilmemesi, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamalara göre hareket edilmesi, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır."

E-DEVLET ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.

ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI

* Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.

* Askerlik borçlanması en fazla askerliğin süresi kadar olabilir. 12 ay askerlik yapmış bir vatandaş, ister 12 ay ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilmektedir.

* Askerlik borçlanması tutarı asgari ücrete göre belirlenmektedir, her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artmaktadır.

* Kişinin askerde olduğu sürede sigorta primi ödenmemiş olmalıdır.

ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Vatandaşların askerlik vazifesinde geçirmiş oldukları sürelerin bir kısmı ya da tamamı için sigortalıların veya bağlı oldukları hak sahiplerinin mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında olacak şekilde, kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının %32'si üzerinden hesaplama işlemleri yapılıyor.

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