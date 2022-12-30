SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü Sosyal Güvenlik Kurumu çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak?

SGK yarın açık mı, kapalı mı? EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. EYT'den faydalanarak emeklilik hakkını kullanmak isteyen vatandaşlar, prim günlerini hesaplatmak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önüne yoğunluk oluşturdu. Borçlanma başvurusu için SGK binalarına giden vatandaşlar, yoğunluk nedeniyle SGK'nın cumartesi günü açık olup olmaacağını araştırıyor. Peki, SGK yarın açık mı? 31 Aralık Cumartesi günü SGK çalışacak mı? SGK saat kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

SGK YARIN AÇIK MI, KAPALI MI?

Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri, vatandaşların borçlanma başvuruları için yarın açık olacak.

Tüm Sosyal Güvenlik il müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik merkezleri 31 Aralık Cumartesi günü 09.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.