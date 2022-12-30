EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul’da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.