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EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.12.2022
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EPDK doğalgaz indirimi son dakika: İstanbul’da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Faturaya nasıl yansıyacak?

Son dakika... İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına yüzde 12,13 oranında indirim yapıldı. Bu kararın ardından, İstanbul'da bulunan 5,5 milyon doğalgaz konut abonesinin faturasında indirim olacak. EPDK'nın aldığı karar sonrası söz konusu indirimin hangi tarihten itibaren geçerli olacağı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Yüzde 12,13 indirim doğalgaz faturasına nasıl yansıyacak? İşte cevaplar...

Doğalgaz indirimi son dakika... Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan karara göre, İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (İGDAŞ) sistem kullanım bedellerinde indirime gidilecek. Söz konusu indirim doğalgaz faturalarına yansıyacak. Bu gelişmelerin ardından gözler indirimin geçerli olacağı tarihe çevrildi. Peki, İstanbul'da doğalgaz indirimi ne zaman geçerli olacak? Yüzde 12,13 indirim doğalgaz faturasına nasıl yansıyacak? İşte haberin detayları...

DOĞALGAZ İNDİRİMİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Doğalgaz indirimi, 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak. Bu indirim, nihai faturaya yüzde 12,13 oranında yansıyacak.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

Bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına 1.000 TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL olacak. Bin liralık faturada vatandaşlar 121 lira daha az bedel ödeyecek.

DOĞALGAZ TÜKETİM DESTEĞİ NEDİR?

Doğalgaz tüketim desteği bu yıl hayata geçirildi. Doğal gaz tüketim desteğinde, kış dönemi ödemeleri kasım ayında başladı. 2022 yılı kış dönemi için belirlenen destek tutarı 900 lira ile 2 bin 500 lira aralığına yükseltildi.

ÖDEMELER PTT ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini bildiren Yanık, "Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak." açıklamasını yaptı.

"SAĞLIK RAPORU BULUNAN KRONİK HASTALARA YÜZDE 5 EK ÖDEME YAPILACAK"

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını anımsatan Yanık, vatandaşların başvuru sırasında hastalıklarına dair rapor bilgilerini sisteme işletmesi gerektiğini belirtti.

Yanık, hastaların yaşadığı hanelere, belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 ek ödeme yapılacağını açıkladı.

DOĞALGAZ YARDIMI ŞARTLARI

Doğal Gaz Tüketim Desteği programından yararlanmak isteyen vatandaşlar için gerekli kriterler açıklandı.

Buna göre başvuru sahibinin,

* Türk vatandaşı olması,

* e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

* Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

* İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

* Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

* Hakkında ilgili sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi kriterlerini birlikte sağlaması gerekiyor.

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