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Son dakika | İstanbul'da doğal gaza yüzde 12 indirim

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
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Son dakika | İstanbul’da doğal gaza yüzde 12 indirim

Son dakika haberi...İstanbul'da doğal gaz fiyatlarına yüzde 12 indirim geleceği öğrenildi. Buna göre 1000 liralık doğal gaz faturasının 879 liraya inmesi söz konusu olacak. İndirim 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

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