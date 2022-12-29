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Dijital Türk Lirası'nda ilk ödeme gerçekleştirildi! Merkez Bankası duyurdu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.12.2022
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Dijital Türk Lirası’nda ilk ödeme gerçekleştirildi! Merkez Bankası duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 'Dijital Türk Lirası Projesi'nin birinci faz çalışmaları kapsamında, ilk ödeme işlemlerinin başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve kapalı devre pilot uygulama testlerinin 2023'ün ilk çeyreğinde devam edeceğini duyurdu.

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