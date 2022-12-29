Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli maaşları 2023 zammı hak sahiplerince araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor. Peki, Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?