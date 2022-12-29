Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı ödemesinden yararlanan milyonlarca vatandaş ödemelerin ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Engelli maaşları 2023 zammı hak sahiplerince araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı. Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor. Peki, Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR ZAMLANDI?
Evde bakım maaşından faydalanabilmek için en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.
Evde bakım maaşı henüz açıklanmadı. 2022 yılında evde bakım maaşı ödemesi aylık 3336 lira olarak yapılmaktadır.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?
Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı duyuruda, " "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.
Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim" dedi.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ve şifreyle sorgulanabileceği gibi SMS yoluyla da takibi yapılabiliyor.
Maaş ödemesi Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile yapılıyorsa BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulama gerçekletirilebiliyor.
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- Evde bakım maaşı yılbaşından önce yatar mı? Ocak ayı evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak 2023?
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