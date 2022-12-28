EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu, yaş sınırı olacak mı?
EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş EYT düzenlemesi için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, 19:45'te düzenleme için son gelişmeleri açıklayacak. Peki, EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu?
EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayına kısa süre kala EYT düzenlemesi için atılacak adımlar yakından takip ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düzenleme hakkında son detayları bu akşam açıklayacak. Peki, EYT yaş şartı belli oldu mu, kimleri kapsıyor? EYT 48,49,50,51,52 yaşındakileri kapsıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Külliye'de bir araya gelerek EYT düzenlemesi için toplantı gerçekleştiriyor.
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR O SAATE KİLİTLENDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam 19.45'te EYT düzenlemesi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası EYT şartları, yaş sınırı konusu netlik kazanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Kabine Toplantısı sonrası EYT düzenlemesinin 2022 yılı bitmeden açıklanacağını ve EYT yaş sınırı konusunda karar verileceğini ifade etmişti.
DÜZENLEMEYİ BEKLEYEN 5,7 MİLYON EYT'Lİ VAR
Daha önce yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsadığı belirtilen EYT düzenlemesinde kapsam genişledi. Yeni başvurular ve verilerin toplanarak elektronik ortama taşınması sonrası EYT yasasının 5,7 milyon kişiyi kapsayacağı açıklandı.
EYT'de yaş şartı kaldırıldığında bugün itibarıyla prim ve sigortalılık süresini tamamlamış 1,9 milyon kişi bulunuyor. Daha açık ifade ile eğer EYT düzenlemesi içerisinde yaş sınırı gelmezse yasa çıktığı ilk anda emeklilik hakkı elde edecek kişi sayısı 2 milyon civarında olacak.
Bu kişilerin 746 bini SSK'lı, 480 bini Bağ-Kur'lu, 400 bini memur ve 274 bini işsiz durumda bulunuyor.
EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI?
"EYT'de yaş şartı olacak mı" sorusunun cevabını Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek. Yaş şartı bir kenara bırakıldığında EYT yasası ile emekli olmak için artık kesinleşen 3 madde bulunuyor.
8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişinin olması
Prim gününün tamam olması
Sigortalılık süresinin dolmuş olması
OCAK'TA EMEKLİLİK İŞLEMLERİ BAŞLAR
Bu 3 şartı tamamlayan ve yaş şartı olmazsa emeklilik hakkını kazanacak olan 2 milyon kişi ilk etapta Ocak ayında yasanın yürürlüğe girmesiyle beraber emeklilik işlemlerini başlatacak.
Sigortalılık süresi ve prim şartları tamam olmayanlar bu şartları tamamladıklarında EYT yasasından yararlanacak. Eğer Ocak ayında emeklilik başvurusu yapılırsa ilk maaş hesaplama işlemleri de 1 Şubat itibarıyla olacak.
Örneğin işlemler Nisan ayında biterse; başvuru tarihini takip eden aydan itibaren bütün maaşlar emeklinin hesabına topluca yatacak.
EYT'LİLER EMEKLİ MAAŞI İÇİN BANKA SEÇİMİ YAPACAK
EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ilk ödemelerini alacakları banka ve şubesini e-Devlet'ten veya emeklilik işlemleri sırasında SGK'da seçebilecek. Böylece EYT'linin emekli maaşı tercih ettiği bankaya yatırılacak.
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