Yemek kartlarına ilişkin yeni açıklama! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Marketlerde geçecek mi?
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade son zamanlarda yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceğine ilişkin iddialara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Piyade açıklamasında "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta, yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz" dedi. İşte detaylar...
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, "1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz." ifadesini kullandı.
Piyade, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında 1 Ocak 2023 itibarıyla yemek kartlarının marketlerde geçmeyeceği yönündeki haberlere istinaden açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 12-18 Aralık 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde, yeni düzenleme ile çalışanların artık yemek kartlarıyla marketlerde alışveriş yapamayacağı yönündeki açıklamaların dezenformasyon olduğunun belirtildiğini aktaran Piyade, şunları kaydetti:
"Yemek Kartı Hizmetleri Derneği olarak sektörde değişen bir şey olmadığı yönündeki açıklamamıza rağmen milyonlarca kullanıcıyı tedirgin eden bu yöndeki haberlerin yapılmasını manidar bulduğumuzu belirtmek isteriz. Bu kapsamda 1 Aralık 2022 itibarıyla çalışanlara verilen yemek ücretinin kullanım yerlerine ilişkin yeni mevzuatta , yürürlükteki mevzuattan farklı bir düzenleme getirilmediğini, yani yemek kartlarında değişen bir husus olmadığını tekrar vurgulamak isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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