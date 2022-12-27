Memur zammında iki yeni talep! Asgari ücret sonrası ek zam isteği! Kritik toplantı sonrası Memur-Sen’den ilk açıklama geldi

MEMURLARA NASIL ZAM YAPILACAK?

Onun için toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini bazen baz alırdık dolayısıyla beklenti anketinin bile üzerinde tahmin edilmeyen sonuçlarla karşılaşıldı. Bu açıdan istiyoruz ki kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve bu ocakta enflasyon farkıyla beraber yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun.