2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı?
2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı ücretleri, asgari ücret zammından sonra merak ediliyor. Engellilere evde bakım maaşı hakkındaki araştırmalar, yeni yıl öncesi yoğunlaştı. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı?
2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete zam yapıldı ve net 8506 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Hal böyle olunca "Evde bakım maaşı zamlandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı?
EVDE BAKIM ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret 8 bin 506 TL olarak duyuruldu. 2022 yılında Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyor.
Evde bakım maaşına % 10 zam gelirse 3699 TL, % 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, %30 zam gelirse 4 bin 336 TL olacak.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı başvurusu, illerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, ilçelerde Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.
Evde bakım maaşı yardımından yararlanmak için de en az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olunması ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyetince bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğunun tespit edilmesi lazımdır. Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin yer alması gerekiyor.
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- 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı?
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