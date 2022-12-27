2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücrete zam yapıldı ve net 8506 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Hal böyle olunca "Evde bakım maaşı zamlandı mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde bakım maaşı zamlandı mı, arttı mı?