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İETT zam öğrenci tarifesi: 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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İETT zam öğrenci tarifesi: 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL?

İstanbul öğrenci akbil fiyatına zam geldi. İstanbul'da toplu ulaşım ve taksilere yüzde 29,10 zam yapıldı. Bu gelişmelerin ardından öğrenci akbili fiyatında da artış yaşandı. Toplu taşımaya gelen zam sonrası öğrenci akbilinin 2023'te kaç TL olacağı da belli oldu. Peki, İETT zam öğrenci tarifesi nasıl oldu? 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL? İşte cevaplar...

"Öğrenci akbili ne kadar oldu?" sorusu, toplu taşımaya gelen zam sonrası öğrencilerin gündeminde. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası en çok merak edilenlerden birisi de öğrenci akbili oldu. Milyonlarca öğrenci aylık akbil fiyatının kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, İETT zam öğrenci tarifesi nasıl oldu? 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL? İşte haberin detayları...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

Tam abonman 777 TL'ye öğrenci abonman ise 140 TL'ye yükseldi. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.

TAM BİLET NE KADAR?

İstanbul'da 7,67 lira olan tam elektronik bilet fiyatı 9,90 liraya yükseldi.

MİNÜBÜS FİYATI NE KADAR OLDU?

Minibüslerde en kısa mesafe 5,25 liradan 7 liraya çıktı.

TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ KAÇ TL?

Taksilerde ise açılış ücreti 9,80 liradan 12,65 liraya, kilometre başına 6,30 liradan 8,51 liraya, zaman tarifesinde saatlik ise 67,20 liradan 100,80 liraya yükseldi.

Taksilerdeki kısa mesafe ise yüzde 42 zam yapılarak 28 liradan 40 liraya yükseltildi.

İstanbul’da toplu ulaşıma zam İSTANBUL'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM

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