İETT zam öğrenci tarifesi: 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL?

"Öğrenci akbili ne kadar oldu?" sorusu, toplu taşımaya gelen zam sonrası öğrencilerin gündeminde. İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 29,10 zam yapıldı. Toplu taşımdaki zam sonrası en çok merak edilenlerden birisi de öğrenci akbili oldu. Milyonlarca öğrenci aylık akbil fiyatının kaç TL olduğunu araştırıyor. Peki, İETT zam öğrenci tarifesi nasıl oldu? 2023 İstanbul öğrenci akbili aylık fiyatı ne kadar oldu? İstanbulkart öğrenci abonman kaç TL? İşte haberin detayları...

İSTANBUL ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

Tam abonman 777 TL'ye öğrenci abonman ise 140 TL'ye yükseldi. Toplu ulaşımda elektronik tam bilet 7,67 TL' den 9.90 TL'ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 3.74 TL'den 4.83 TL'ye çıktı.