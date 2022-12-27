EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? SON DAKİKA HABERLER

ŞARTLAR NE OLACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşları kapsayan EYT düzenlemesi yeni bir emeklilik sistemi getirmiyor. Bu yüzden birçok kesimden gelen talepler düzenlemenin içeriği ile ilgili olmuyor. Düzenleme sadece bu tarihten önce sigortalı olmuş ve yaş şartına takıldığı için emekliliği gecikmiş olanların sorununu çözecek. Buna göre de 8 Eylül 1999 öncesi prim şartlarına geri dönülmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde bakıldığında SSK'lılar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme süresi bulunuyor. Prim şartı ise 5 bin gün. Bağkur ve Emekli Sandığı'nda prim şartları ise kadınlarda 7200 erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor. Yeni çıkacak düzenlemede de bu şartlar aranacak. Bu yüzden primi eksik olanların borçlanma ya da diğer yöntemlerle primlerini tamamlamaları gerekiyor.