EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? SON DAKİKA HABERLER
EYT'de son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'nin 26 Aralık'ta Meclis'e geleceğini duyurmasının ardından gözler son gelişmelere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın EYT hakkında ne dediği de merak ediliyor. Peki, EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? İşte son gelişmeler...
Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemede son dakika gelişmeleri yaşanıyor. EYT'nin çıkacağı tarih merakla beklenirken, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından konu hakkında açıklama yapılıp yapılmadığı araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merak edilen soruları yanıtladı. Peki, EYT son durum ne oldu, açıklandı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne dedi? İşte haberin detayları...
EYT AÇIKLANDI MI? SON DURUM...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından EYT ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır." dedi.
BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının EYT düzenlemesine ilişkin sorularını yanıtladı.
Düzenlemenin bu hafta içinde açıklanacağını belirten Bilgin, yaş şartına ilişkin soru üzerine, "O gün açıklanacak." dedi. Bilgin, "Seçim sonrasına kaldı gibi iddialar hakkında ne diyorsunuz?" sorusuna ise, "Yok öyle bir şey. Bu hafta açıklanacak." yanıtını verdi.
EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi bu ay sonunda kamuoyu ile paylaşıldıktan sonra Ocak ayında Meclis'te yasalaşacak. Ocak ayında yapılacak başvurular ile EYT'lilerin emekli maaşı hesabı da 1 Şubat'tan itibaren hesaplanmaya başlayacak.
ŞARTLAR NE OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşları kapsayan EYT düzenlemesi yeni bir emeklilik sistemi getirmiyor. Bu yüzden birçok kesimden gelen talepler düzenlemenin içeriği ile ilgili olmuyor. Düzenleme sadece bu tarihten önce sigortalı olmuş ve yaş şartına takıldığı için emekliliği gecikmiş olanların sorununu çözecek. Buna göre de 8 Eylül 1999 öncesi prim şartlarına geri dönülmesi bekleniyor. 8 Eylül 1999 öncesinde bakıldığında SSK'lılar için kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl bekleme süresi bulunuyor. Prim şartı ise 5 bin gün. Bağkur ve Emekli Sandığı'nda prim şartları ise kadınlarda 7200 erkeklerde 9 bin gün olarak uygulanıyor. Yeni çıkacak düzenlemede de bu şartlar aranacak. Bu yüzden primi eksik olanların borçlanma ya da diğer yöntemlerle primlerini tamamlamaları gerekiyor.
KISMİ EMEKLİLİK NE OLACAK?
Belli bir prim gününü tamamlamayanlar için ise kısmi emeklilik imkanları bulunuyor. buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur için ise 5400 gün olarak uygulanıyor. Yeni getirilen yaş şartı kaldırılırsa kısmi emeklilik için önceki yaş şartı ise kadınlarda 50 erkeklerde 55 olarak uygulanıyordu.
YAŞ SINIRI BELLİ DEĞİL
EYT için prim şartı değişmezken bir yaş sınırının gelip gelmeyeceği ise kesinlik kazanmadı. Burada daha önce çalışmalar sırasında kadınlarda 48 erkeklerde 50 ya da kadınlarda 50 erkeklerde 52 gibi yaş sınırlarının getirilmesi de tartışılmıştı. Çalışma ve Sosyal Güenlik bakanı Vedat Bilgin de bu konuda henüz karar verilmediğini belirterek şu bilgileri veriyor: "Bütün çalışmalar ortaya çıktıktan, toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. Yaş sınırına henüz karar verilemedi. Neticede tabloya bakarak siyasi karar verilecektir. Hükümet karar verecektir. Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. EYT'de ortalama yaş yüzde 49.9. Bu çalışmayı bitirmeye çalışıyoruz."
DİĞER KESİMLER BEKLİYOR
Bu arada EYT düzenlemesinin borçlanmalarla iye giriş tarihini geri çekip çekmeyeceğiz, stajın ve çıraklığın başlangıç sayılıp sayılmayacağı ve geçmişte Bağ-Kur tescili olmayanlara da hak tanınıp tanınmayacağı ise henüz bilinmiyor. Bu konularda bir resmi açıklama yapılmış değil. Eksik primi olan Bağ-Kur'lular için bir borçlanma imkanı getirilmesi de gündemde. Bütün bunlar taslak ortaya çıktığında açıklığa kavuşmuş olacak
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