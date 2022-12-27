27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Rekabet cezalarında taban fiyat belli oldu

Rekabet cezalarında taban fiyat belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.12.2022
ABONE OL
Rekabet cezalarında taban fiyat belli oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA