HaberlerGaleriEYT'de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | 'Kişiye özel' olacak
EYT'de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | 'Kişiye özel' olacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Aralık itibarıyla 1.9 milyon kişi EYT kapsamında yer alıyor. Bunun 746 binini SGK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ- Kur'lu, 274 binini işsizler oluşturuyor.