27 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT'de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | 'Kişiye özel' olacak

EYT'de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | 'Kişiye özel' olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan dosyada yaş sınırını da içeren seçenekli tablolar ortaya konuldu. Aralık itibarıyla 1.9 milyon kişi EYT kapsamında yer alıyor. Bunun 746 binini SGK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ- Kur'lu, 274 binini işsizler oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 27.12.2022 06:58
  • 1
  • 14
EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik kapsamlı bir dosya hazırladı. Bugüne kadar başlangıç tarihi olarak ifade edilen 8 Eylül 1999, 5.000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl şartı değişmeyecek, kısmi emeklilik koşulları devam edecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

Aralık başı itibarıyla EYT kapsamında olanların sayısı 1 milyon 900 bin olup, bunun 746 binini SGK'lı, 400 binini memur, 480 binini Bağ-Kur'lu, 274 binini yaşı bekleyen işsizler oluşturuyor.

  • 3
  • 14
EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

İLK 1 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmasının ardından AK Parti Grubu tarafından Meclis'e sunulacak. Yasal düzenleme Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.

  • 4
  • 14
EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

Yasa çıktığında prim ve süre açısından eksikleri olanlar bunları tamamlayarak sisteme girebilecek. Düzenleme 8 Eylül 1999 öncesini kapsadığı için Eylül 2024'e kadar tüm EYT'liler sigortalılık süresini doldurmuş olacak.

  • 5
  • 14
EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ifadesiyle "ihtimal dâhilinde olan" ve bugüne kadar "48-50, 50-52" olarak kulislere yansıyan yaş sınırının gelmesi durumunda ilk etapta yaklaşık 950 bin kişi, diğer yarısı da 2024 yılında emekli olacak. Bu sayı Ocak 2023 sonuna kadar 1 milyona yaklaşacak.