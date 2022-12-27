EYT’de rota netleşiyor! Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 1.9 milyon | ’Kişiye özel’ olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ifadesiyle "ihtimal dâhilinde olan" ve bugüne kadar "48-50, 50-52" olarak kulislere yansıyan yaş sınırının gelmesi durumunda ilk etapta yaklaşık 950 bin kişi, diğer yarısı da 2024 yılında emekli olacak. Bu sayı Ocak 2023 sonuna kadar 1 milyona yaklaşacak.

