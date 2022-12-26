1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, doğal gaz ve petrol keşifleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?