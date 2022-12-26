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1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?

1 varil petrol ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2022 yılında son kez toplandı. Başkan Erdoğan, doğal gaz ve petrol keşifleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?

1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, doğal gaz ve petrol keşifleri için önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 1 varil petrol ne kadar, kaç TL? 1 varil petrol kaç litre, Türkiye yıllık ne kadar tüketiyor?

Türkmenistan'a niye gittik? Bu adımları atmak için. Türkmenistan-Azerbaycan birlikte inşallah bir başka adım atalım diyoruz. Hazar'ın merkez noktasının Türkiye olmasını sağlamakta kararlıyız. Enerji köprüleriyle de doğuyu ve batıyı birbirine bağlayacağız.

41,3 milyar dolar ithalatın önüne geçerek bu kaynağı milletimizin diğer alanlardaki ihtiyaçları için kullandık, genişleterek devam edeceğiz. Son 20 yılda yaptığımız yeni keşifler, üretim artışlarıyla ham petrol rezervimize 635 milyon varillik ilave sağladık. Adana ve Gabar Dağı'nda günlük ilave 6500 varil petrol üretimine başladık.

Özel ve kamu ünlük yurt içi petrol üretimimiz 80 bin varile ulaştı. Önümüzdeki yıl yurt içi üretimizi 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız petrol ve doğalgazda dışa bağımlılığımızı kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir.

Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

1 VARİL PETROL KAÇ DOLAR?

En son güncelleme ile brent petrol varil fiyatı 84,54 dolar olarak açıklandı.

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