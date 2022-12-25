Yüksek güçlü lazer silahı ALKA! Hedefi 12’den vurdu

Farklı güç seviyeleri ile farklı taşıyıcı platformlara (sabit, taşınabilir ve mobil) entegre bir ürün ailesi olarak geliştirilen yerli ve milli lazer silah sistemi tanıtıldı ve yapılan atışlı testlerle elde edilen yetenek ile etkinlikler gösterildi. Sistemlerin hem yer hem hava hedeflerine karşı üstün tespit, takip ve saniyeler mertebesinde tahrip yeteneği gösterdiği bildirildi. Projede ayrıca Ermaksan firmasının da lazer kaynağı üreticisi olarak görev aldığı belirtildi.