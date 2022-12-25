Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıkladı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?