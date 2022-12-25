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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022
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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret 8.506 TL olarak duyuruldu. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıkladı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2023? Yeni asgari ücret Ocak ayında mı yatacak?

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı asgari ücret, şubat ayından vatandaşın hesaplarına yatacak.

2023 NET BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Brüt: 10.008 TL

Net: 8.506 TL

İşverene maliyeti: 11.760 TL

BAKAN BİLGİN: "ÇALIŞANIN YANINDAYIZ"

"6 ay önce yaptığımız zamdan sonra Asgari Ücrete bugün de %55 gibi rekor bir zam yaptık. Artış oranı 2022 yılı Ocak ayına göre %100 oldu. Enflasyona karşı emeğin, çalışanın yanında olmaya devam edeceğiz."

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