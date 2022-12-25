İlk önce dijital ortamda çıkacak! Savunmadaki yetenekler Türkiye’nin doğal gaz aramalarına destek veriyor

Korkut, tesis için bugünkü fiyatlarla 300 milyon liralık bir yatırım öngördüklerini, halen 230 kişilik istihdamın da yeni tesiste 380'e kadar çıkabileceğini söyledi.

UYDU VE UZAY ALANINDA İHRACAT KAPISI AÇILDI

Uydu ve uzay çalışmalarının SDT için çok önemli olduğunu ve ana faaliyet alanları arasında yer aldığını vurgulayan Korkut, Göktürk-1 uydusunda ASELSAN'ın alt yüklenicisi olarak yer aldıklarını, yer istasyonlarının kurulum ve yazılım sorumluluğunu üstlendiklerini belirtti.

Yer istasyonuna destek vermeye devam ettiklerini anlatan Korkut, şöyle konuştu:

"Bu süre içerisinde SDT çok ciddi birikim sahibi oldu. Bu istasyonun kurulumu, donanımlarının seçilmesi, teknolojilerinin belirlenmesi, uydu görüntülerinin yere indirilmesi, iş akışları, depolanması, kataloglanması, arşivlenmesi ve benzeri tüm yazılımların geliştirilmesi sürecinde ciddi bilgi birikimi oldu. Göktürk Yenileme Uydusu Projesinde de TUSAŞ'ın alt yüklenicisi olarak seçilmiş durumdayız. Görüşmelerimiz son noktasına gelmiş durumda, çok kısa sürede TUSAŞ'la sözleşme imzalamak üzereyiz. Türkiye'deki projeler yanında İtalyan Telespazio ile ilk projeden kurulan ilişki, offset anlaşmalarıyla da genişledi. Son 4 senedir Telespazio'nun Avrupa Uzay Ajansı uydularıyla ilgili işlerinde yazılım desteği ve yazılım projeleri yapıyoruz. Bir projeyi 2020 yılında bitirdik. 2020 de ikinci bir projeye başladık. Çok yakın zamanda da bitirdiğimiz projelerin bakım idamesi, buna ilave olarak yeni bir yazılım geliştirme siparişi daha aldık. Bunların hepsini yeni teknoloji. Birden fazla uydunun tek yer istasyonundan kontrolünü sağlayabilen görev yazılımlarını üreten bir projeydi. Daha sonra bu projenin buluta taşınmış halinde yazılımlar geliştirdik. Bunlar sahada Avrupa Uzay Ajansı tarafından kullanılan projeler. Telespazio ile bu birliktelik devam edecekmiş gibi de görünüyor. Yer istasyonu tarafında uydu ve uzay projelerinde Türkiye ve yurt dışındaki iş ortaklarımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Italya'ya, Telespazio'ya yaptığımız bu yazılımlar aynı zamanda bizim için bir ihracat."

Korkut, Türkiye'den ihraç edilecek uydu projelerinde yer almanın da kendileri için önemli olduğunu dile getirdi.

Uydu görüntülerin işlenmesi, bu konuda servis ve hizmet sunulmasının ciddi bir gelir merkezi oluşturduğuna değinen Korkut, yapay zeka teknolojileriyle görüntü kıymetlendirme, işleme, otomatik hedef teşhisi ve benzeri kabiliyetleri "Görgüç" ismiyle ürünleştirdiklerini anlattı.

Korkut, hem uydu yer istasyonları yazılımı, kurulumu hem de görüntülerin işlenmesi, kıymetlendirilmesi alanlarındaki faaliyetleri ürüne çevirdiklerini ve ihracata yönelik girişimlerinin de devam ettiğini söyledi.

MİLLİ HAVA ARAÇLARI İÇİN RADAR VE ELEKTRONİK HARP YETENEKLERİ

Türkiye'nin milli hava platformlarının çoğunda alt sistem tedarikçisi olduklarına işaret eden Korkut, Anka, Atak, Hürkuş'un aralarında bulunduğu birçok platformda ürünlerinin görev yaptığını söyledi. Korkut, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni platformlarda da yer almayı arzu ediyoruz. Milli Muharip Uçak'ta bir iş payımız var. TÜBİTAK MAM'ın alt yüklenicisi olarak Yaşam Destek Sistemleri'nde çalışıyoruz. Hem yeni platformlarda hem de var olan platformlarının modernizasyonlarında, örneğin SAR radarlarının yeni versiyonlarının yazılım tarafından gayretlerimiz ve ürünlerimiz olacak. Söz konusu platformlara elektronik harp kabiliyetlerimizin mobil versiyonlarını konumlandırmak için AR-GE faaliyetleri yürütüyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 20'sini de bu tip özgün projelerde değerlendirmeyi düşünüyoruz."