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Okul kantinlerindeki kira artışı sabitlendi! Yüzde 25 oranında artık olacak

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Giriş: 24.12.2022 15:39
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı artık bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.
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