Okul kantinlerindeki kira artışı sabitlendi! Yüzde 25 oranında artık olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda bulunan kantin ve benzeri yerlerin kira bedellerinde yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, 11 Eylül 2023'e kadar yapılacak kira artışı artık bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'i oranında uygulanacak.

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